В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

2017-08-06 15:13 | www.oxu.az | 5

Небольшое возгорание произошло в небоскребе Tiger Tower в Дубае, инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Khaleej Times, экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.

A.M.