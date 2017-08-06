В Эстонии во время концерта умер лидер украинской группы

2017-08-06 16:45 | www.oxu.az | 4

В Эстонии во время выступления на фестивале «Августовский блюз» умер известный украинский музыкант и художник, солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ukrinform, Иван Денисенко - известный украинский художник и деятель культуры.

Его музыкальный путь начался параллельно с изучением искусства в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. В университете быстро оценили его глубокий бас и пригласили петь в известную на всю страну народную хоровую капеллу "Золотые ворота". Там Иван подружился с людьми, которые познакомили его с блюзом и с которыми он позже создал музыкальную группу.

Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time. После этого группа регулярно выступала в клубах и концертных залах по всей стране.

A.M.