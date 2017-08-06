«Реал» не будет покупать Мбаппе и продавать Бэйла

2017-08-06 17:00 | www.oxu.az | 4

«Реал» отказался от планов покупки нападающего «Монако» Кильяна Мбаппе до следующего лета.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, испанская команда не собирается продавать полузащитника Гарета Бэйла.

«Реал» имеет интерес к Мбаппе, но руководство клуба сообщило Бэйлу, что не собирается приобретать француза в это трансферное окно. Мадридцы рассматривают валлийца как одного из долгосрочных лидеров «Реала».

A.M.