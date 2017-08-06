В Нигерии при стрельбе в католической церкви погибли не менее 12 человек

2017-08-06 17:58 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в католической церкви на юго-западе Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



"На данный момент подтверждена смерть 12 человек… еще нескольким оказывается медицинская помощь", - заявил сотрудник больницы, куда доставили пострадавших.

Стрельба произошла в воскресенье утром в городе Осубулу. По словам очевидца, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку.