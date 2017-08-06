Четверо военнослужащих погибли при стрельбе на базе под Тегераном - ОБНОВЛЕНО
2017-08-06 18:27 | www.apa.az | 4
Четверо военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения в воскресенье в результате стрельбы на военной базе, расположенной к югу от Тегерана.
Как передает АПА, об это сообщило агентство Mehr.
Ранее стало известно, что иранский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на военной базе в Кахризаке (под Тегераном). Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По информации Мехр, силы безопасности открыли ответный огонь и ранили нападавшего. От полученных ранений он скончался. Агентство отмечает, что вероятной причиной инцидента стало нервное расстройство военнослужащего.
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17.08
Иранский военнослужащий открыл огонь в воскресенье на военной базе, расположенной к югу от Тегерана.
Как передает АПА, об это сообщило агентство Mehr.
По его информации, в результате инцидента, который произошел на базе в Кахризаке (под Тегераном), по предварительной информации, были ранены 10 военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подробности случившегося не приводятся.