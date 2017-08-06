Смертельная авария в Восточной Грузии: задержан гражданин Армении

2017-08-06 18:47 | www.apa.az | 5

Грузинская полиция задержала в качестве обвиняемого гражданина Армении, который стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком.

Как передает АПА со ссылкой на “Новости-Грузия”, задержанным является мужчина 1995 года рождения.

Как говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, следствие установило, что задержанный Г.Ч., управлявший автомобилем марки “Nissan Tiida”, 5 августа в районе Сурами, на 136-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сбил мать с ребенком, которые находились на тротуаре.

Женщине было 38, а ребенку всего 5 лет, они скончались на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье “нарушение правил дорожно-транспортного движения или правил эксплуатации, повлекшее причинение смерти двух и более человек”. Если вина водителя подтвердится, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.