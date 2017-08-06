Боевики открыли стрельбу в церкви в Нигерии, 12 человек погибли

2017-08-06 19:00 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы, открытой боевиками в католической церкви в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse.

«На данный момент 12 погибших, они находятся в морге. Пострадавшие получают медицинскую помощь», - приводит агентство слова представителя больницы, число пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди ворвались в церковь, расположенную в районе Озубулу, около 05:45 по местному времени, нашли определенного мужчину и выстрелили в него. После этого они стали стрелять по другим прихожанам, которых было около 100 человек.

A.M.