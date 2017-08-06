В Македонии объявлено чрезвычайное положение

2017-08-06 20:11 | www.apa.az | 4

Правительство Македонии ввело в стране режим чрезвычайного положения из-за лесных пожаров.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, сообщение опубликовано на сайте правительства.

Министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовски сообщил, что режим вводится на 30 дней.

По информации полиции, за две недели с начала пожаров было обнаружено сгоревшее тело человека в деревне недалеко от Скопье, а в центральном регионе сгорело два дома.