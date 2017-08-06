В Баку арестован водитель «соперника» Galendewagen – ФОТО

2017-08-06 20:14 | www.oxu.az | 5

Водитель автомобиля «Mazda» с госномерами 99 FS 777 Мирмухаммед Исмайлов доставлен в Наримановский районный суд. Напомним, что М.Исмайлов стал одним из виновников страшной аварии 3 августа на проспекте Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Кямали Амирхановой обвиняемый в автохулиганстве М.Исмайлов был приговорен к административному аресту сроком на один месяц.

Отметим, что М.Исмайлов, имеющий прозвище «Мага», приходится сыном бывшему замначальника Отдела дорожной полиции Управления полиции Насиминского района, майору полиции Аловсату Исмайлову. Сам Мирмухаммед работает в 20-ом отделении полиции Управления полиции Насиминского района.

Также напомним, что жертвами аварии 3 августа стали 2 человека, трое пострадали.