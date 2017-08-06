В ДРК при столкновении между двумя племенами погибли более 50 человек

2017-08-06 20:14 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 50 человек погибли в столкновениях между племенными группировками пигмеев и банту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



По словам собеседников агентства, столкновения произошли в пятницу между племенными группировками народностей банту и пигмеев в провинции Танганьика близ города Калимие. По словам местного активиста, большинство погибших были из этнической группы Луба.

"Согласно полученной информации, в результате атаки на группу было около 50 погибших", - заявил председатель местной неправительственной организации Межцерковного совета Илунга Мусафири (Ilunga Musafiri).

Как отмечает агентство, это наибольшее число погибших в этнических конфликтах за последние месяцы.