Совершено покушение на наследного принца Саудовской Аравии

2017-08-06 20:36 | www.oxu.az | 6

В Саудовской Аравии один из саудовских принцев предпринял попытку убить наследного принца Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. Жизни кронпринца ничего не угрожает, а нападавший задержан, сообщает передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников, попытку убийства предпринял один из саудовских принцев, он задержан. Кронпринц не пострадал.

В июне король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначилсвоего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда наследным принцем. По некоторым данным, король скоро откажется от трона в его пользу.