Иранские военные ликвидировали двух террористов на северо-западе страны

2017-08-06 21:32 | www.apa.az | 5

Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур (КСИР).

Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.

По словам Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.