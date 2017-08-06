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Diyarbakır'da terör saldırısı: 3 güvenlik korucusu yaralı

2017-08-06 21:59 | www.trend.az | 1

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgenin emniyetini sağlayan güvenlik korucularına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Çıkan çatışmada 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

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