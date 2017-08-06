Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море 137 мигрантов

2017-08-06 22:20 | www.apa.az | 3

Береговая охрана Ливии перехватила лодку, на которой находились по меньшей мере 137 мигрантов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, надувная лодка была перехвачена в воскресенье утром в 40 километрах от деревни близ ливийской столицы Триполи. Среди находившихся на борту были пять женщин и трое детей.

По данным Международной организации по миграции (IOM), число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.