Иранские военные ликвидировали двух террористов в Западном Азербайджане

2017-08-06 22:44 | www.oxu.az | 5

Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур (КСИР).



Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.



По словам Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.