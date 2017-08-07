Süper Kupa Konyaspor'un
2017-08-07 02:53 | www.trend.az | 1
Turkcell Süper Kupa müsabakasında Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğü ile bitti
Mücadelede Atiker Konyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
14. dakikada ceza sahasının hemen dışında rakibinden topu kapan Cenk Tosun, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, güçlükle topu taça çeldi.
26. dakikada ceza sahasında topla buluşan Babel'in pasında Cenk Tosun, yerden sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinde topu bloke etti.
33. dakikada Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Fofana'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Traore, plase bir vuruşla öne açılan kaleci Fabricio'nun üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.
41. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Babel, çalımlarla ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu. Atiker Konyaspor savunmasından seken top kornere gitti.
İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
54. dakikada Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Caner'in kullandığı taç atışında top Quaresma'dan sekerek ceza sahasının içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın parmaklarının ucuna çarparak ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Bu dakikada Bourabia, Pepe tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
90+2. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasına kale sahası içerisinde Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Serkan'dan sekti. Seken top yeniden Negredo'ya çarptı ve Serkan çizgi üzerinde topu ayaklarıyla kontrol etti.
Maçta başka pozisyon olmayınca sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.
Atiker Konyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı
Kaynak: AA