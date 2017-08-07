В США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо

2017-08-07 04:32 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени. Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.

Сообщений о жертвах не поступало.