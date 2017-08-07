Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

2017-08-07 04:48 | www.trend.az | 0

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz’un ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve emre can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çine Devlet Hastanesi’nden, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen Güray Kaygusuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 ÇOCUĞUN DAHA ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Jandarma tarafından köyde ve düğün salonunda yapılan aramada 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında düğün salonunda bir kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 14 yaşındaki M.Ö.’nün yanı sıra E.Y.G. ve E.C.K. isimli çocukların üzerinde de silah ele geçirildiği öğrenildi. Olayda açtığı ateş sonucu ölüme sebep olan M.Ö. ile birlikte E.Y.G. ve E.C.K. da gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Milliyet