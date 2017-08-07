При пожаре в частном доме в Башкирии погибли девять человек

2017-08-07 07:03 | www.apa.az | 4

Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в частном доме в Бирском районе Башкирии.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова.

По ее данным, пожар в одной из деревень Бирского района произошел в ночь на понедельник, сгорел частный дом.

"Погибла семья из девяти человек, среди них пятеро несовершеннолетних детей", — сообщила Мавлютова.

Она отметила, что на месте работают следователи СК, выясняются причины пожара.