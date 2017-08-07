Тиллерсон выразил желание сотрудничать с Россией

2017-08-07 07:35 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что хочет сотрудничать с Россией, а обрывать все связи из-за разногласий бессмысленно, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Тиллерсон заявил, что США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом и могут сотрудничать для разрешения проблем.

Как в свою очередь передает агентство Франс Пресс, Тиллерсон уведомил российского коллегу Сергея Лаврова, что якобы вмешательство России в выборы президента США создало "серьезное недоверие" между двумя странами.