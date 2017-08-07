В результате прохождения торнадо в Оклахоме пострадали десятки человек – ВИДЕО
2017-08-07 08:44 | www.oxu.az | 4
В результате прохождения торнадо в американском городе Талса, штат Оклахома, в больницу обратились 30 человек.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя медучреждения.
Как сообщается, из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света.
В больницу за медпомощью обратились 30 человек. При этом ранее сообщалось о 13 пострадавших.
По предварительным данным, погибших в результате прохождения торнадо нет.
A.M.