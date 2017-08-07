«Коньяспор» победил «Бешикташ» – ВИДЕО

2017-08-07 09:00 | www.oxu.az | 6

В матче за Суперкубок Турции «Бешикташ» встречался с «Коньяспором».

Как передает Oxu.Az, встреча завершилась победой «Коньяспора» со счётом 2:1.

«Коньяспор» вышел вперёд в счёте на 33-й минуте, когда отличился Абду Разак Траоре, однако действующие чемпионы страны отыгрались на 77-й минуте после гола Дженка Тосуна. Решающий мяч «Коньяспор» забил уже первой компенсированной минуте с пенальти, который реализовал Нейц Скубич.

Таким образом, «Коньяспор» впервые в своей истории завоевал Суперкубок Турции.

«Бешикташ» — «Коньяспор» 1:2 (0:1)

Голы: Траоре, 33 (0:1); Тосун, 77 (1:1); Скубич, 90+1 (1:2, с пенальти).

A.M.