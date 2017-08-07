Сегодня состоится лунное затмение
2017-08-07 09:12 | www.oxu.az | 6
Сегодня состоится второе лунное затмение в текущем году.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, процесс начнется в 21:22, достигнет пика в 22:20 и завершится в 23:18.
Хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что его можно будет увидеть, и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный.
Как сообщили в Шемахинской обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, процесс можно будет наблюдать в большей части Европы, Азии, Африки, Австралии, Антарктиде и России. После заката солнца затмение смогут увидеть и в Азербайджане.
Отметим, что первое лунное затмение в 2017 году состоялось 11 февраля.
Как сообщили в Национальной солнечной обсерватории США, в августе 2017 года состоится полное солнечное затмение.