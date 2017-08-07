Саакашвили хочет легально вернуться в Украину

2017-08-07 09:18 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает ТАСС.

«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь в Украину, когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев», - сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, выразив уверенность, что жители Украины на его стороне.

«Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», - отметил он.

Саакашвили добавил, что в понедельник покидает страну.

«Я уезжаю завтра из Польши», - сказал он, не сообщив, куда намерен отправиться, однако указал, что будет путешествовать по Европе.

Э.А.

