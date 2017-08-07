На Сабунчинском рынке произошел пожар – ВИДЕО

2017-08-07 09:21 | www.oxu.az | 3

В Баку произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в Сабунчинском районе Баку, на территории, известной как «Сабунчинский рынок», сгорели воспламеняющиеся конструкции принадлежащего гражданину магазина, а также кровля салона красоты и прилегающих к нему магазинов общей площадью 60 кв м.

В результате пожара никто не пострадал. Близлежащие магазины были защищены от огня. Пожар был потушен в 23:28.

А.С.

Видео: APA

