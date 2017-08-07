До 150 грузин объявили голодовку в турецкой тюрьме
2017-08-07 09:28 | www.oxu.az | 3
В тюрьме в Стамбуле объявили голодовку около 150 граждан Грузии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на apsny.ge.
Родственники грузин говорят о жестоком обращении с заключенными и обвиняют дипломатов в халатности.
По словам жены одного из заключенных, голодовка длится уже четвертый день. Родственники уведомили об этом посольство, но никакой реакции с их стороны не последовало.
Семьи заключенных уверяют, что никто не реагирует на их законные требования.
И.Ф.