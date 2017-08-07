Ulaştırma Bakanı Arslan Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağını açıkladı

2017-08-07 09:22 | www.trend.az | 0

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan canlı yayında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve İstanbul'da inşa edilen 3. Havalimanı ile ilgili açıklamalar yaptı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı terminallerinin fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak şöyle konuştu;

"İki havalimanının aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi gerekiyor. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağı gibi, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'daki uçuşlar ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"iki pist var ama iki pist aynı anda kullanılamıyor. üçüncü bir pist yapıyoruz. Tamamen yolculuk taleplerine bağlı bir şekilde, Ankara'dan aslında dış bağlantılı uçuşlara bakıyorlar. Arz talep dengesine göre, Ankara üzerinden başka yerlere uçma isteğine bağlıdır. Talebe bağlı olarak birçok yere uçuş var, her yere uçuş olması şuan mümkün değil. Bununla alakalı da çalışmalar olacaktır yine"

Bakan Arslan, yeni projeler ile ilgili olarak da "Milli ve yerli e-posta sistemini geliştiriyoruz. 2018 yılı sonunda milli e-posta sistemine geçiyoruz" dedi