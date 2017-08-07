В Баку дорожные полицейские спасли пассажира от смерти – ФОТО

2017-08-07 09:34 | www.oxu.az | 4

В Баку сотрудники дорожной полиции спасли человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Сотрудники 5-го взвода дорожно-патрульной службы несли службу на территории, известной как «Комсомольский круг», когда к ним подъехал автомобиль марки BMW. Водитель сообщил, что в его автомобиле находится больной пассажир, и попросил ему помочь.

Сотрудники дорожной полиции сразу же доставили перенесшего инфаркт ТофигаАгаева, 1956 года рождения, в отделение терапии Городской клинической больницы №3.

Врачи смогли спасти жизнь мужчине.

A.M.

