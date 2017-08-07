Yalçın Topçu'dan Kılıçadaroğlu'na sert tepki

2017-08-07 09:29 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus Dergisi’ne verdiği mülakatta, "2019’da demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. AB’nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir" ifadelerine sert tepki gösterdi. Topçu, "Bu talihsiz açıklama bize ülkemizin ve milletimizin içten ve dıştan nasıl bir sarmalla karşı karşıya olduğunu anlatmaya yeterlidir" dedi.