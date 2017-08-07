Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос в январе-июне на 11,1%

2017-08-07 09:46 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/- Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе - июне 2017 года вырос на 11,1 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 12,072 миллиарда долларов, по данным Госкомстата республики.

По данным статведомства, Узбекистан в первом полугодии увеличил экспорт на 13,1 процента – до 5,97 миллиарда долларов, импорт - на 9,2 процента, до 6,102 миллиарда долларов. По итогам полугодия получено отрицательное сальдо внешней торговли в размере 132,7 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот со странами СНГ вырос на 12,6 процента – до 4,45 миллиарда долларов. Экспорт Узбекистана в страны СНГ вырос на 14,8 процента в январе-июне 2017 года – до 2,375 миллиарда долларов, импорт из этих стран увеличился на 10,2 процента – до 2,075 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли со странами Содружества составило по итогам полугодия 300,2 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот с другими странами вырос на 10,2 процента - до 7,62 миллиарда долларов, в том числе экспорт составил 3,59 миллиарда долларов (рост на 12 процентов), импорт - 4,027 миллиарда долларов (рост на 8,6 процента), отрицательное сальдо - 432,9 миллиона долларов.

В сообщении Госкомстата не приводятся данные о товарной структуре экспорта и импорта, а также об основных торговых партнерах страны.

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Узбекистана составила 36,9 процента, других стран - 63,1 процента.

(Автор: Демир Азизов)