Ulaştırma Bakanı Arslan: 'DEAŞ’ın destekleyicisi gösteren yanlış bilgileri lütfen kaldırın' dedik"

2017-08-07 09:41 | www.trend.az | 1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Arslan, Wikipedia'nın erişim engelinin anımsatılarak değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Wikipedia’da ne yazık ki ülkemizle ilgili, ülkemizi dünyada yanlış tanıtacak, yanlış algılara sebep olabilecek o kadar çok yayın vardı ki, 'bunları lütfen kaldırın, lütfen düzeltin' dedik. Hatta biliyorsunuz, editörler girip kendileri düzeltebiliyorlar ve Türkiye'deki editörleri yasakladılar ki bu hatalı bilgileri düzeltme şansını ortadan kaldırdılar. Böyle olunca da onlara dedik ki, 'lütfen bunu yapmayın.' Şimdi de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, biz de açık olsun, biz de insanımız bu hizmetten yararlansın istiyoruz ve onlara ısrarla diyoruz ki, 'Türkiye’yi yanlış tanıtacak, Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dini hassasiyetimiz başta olmak üzere ve DEAŞ’la ölümü pahasına, şehit vermek pahasına bu kadar mücadele eden bir ülkeyi DEAŞ’ın destekleyicisi gösteren yanlış bilgileri lütfen kaldırın' dedik, 'düzeltin' dedik, yapmadılar bunu, Şimdi de söylediğimiz bu. 'Bu tip hatalı bilgileri lütfen düzeltin.' Tabi ki faydaları var, tabi ki insanlarımızın alışkanlıkları var, insanlarımız bundan yararlansın. Hala bu görüşmeleri devam ettiriyoruz. Yasakçı zihniyetimiz yok, sadece diyoruz ki, (yanlışı düzeltin, devam edin.) "

Ahmet Arslan, Kanal İstanbul'a ilişkin çok ciddi çalışma yaptıklarının altını çizerek, "Bu çalışmayla ilgili daha da ayrıntılandırılması, bilimsel çalışmaların yapılması, sondajların, jeotekniklerin ve jeofizik çalışmalarının da yapılmasıyla ilgili ihaleye esas dosyayı da hazırlayacak etüt proje ihalemizi yaptık, müellifi belirledik. Onlar şimdi ilave sondajla da dahil her türlü ayrıntıyı çalışacak ve dolayısıyla güzergah geçişini de netleştirecek çalışmamızla ilgili etüt ihale proje ihalemizi yaptık, müellifi belirledik…Kanal İstanbul elbette ki yapılacak, ona şüphe yok." açıklamasını yaptı.