На рынке автомобилей наблюдается подорожание – ВИДЕО

2017-08-07 09:52 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане наблюдается рост цен на автомобили, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам продавцов, подорожание автомобилей на дизельном топливе произошло после увеличения спроса на них из-за роста цен на бензин марки Aİ-92. Однако стоимость автомобилей на бензине тоже выросла, хотя ожидалось снижение цен на них.

Подорожали как российские, так и зарубежные автомобили.

А.М.

