На рынке автомобилей наблюдается подорожание – ВИДЕО
2017-08-07 09:52 | www.oxu.az | 4
В Азербайджане наблюдается рост цен на автомобили, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам продавцов, подорожание автомобилей на дизельном топливе произошло после увеличения спроса на них из-за роста цен на бензин марки Aİ-92. Однако стоимость автомобилей на бензине тоже выросла, хотя ожидалось снижение цен на них.
Подорожали как российские, так и зарубежные автомобили.