Студия эффектов Weta Digital приступила к работе над продолжениями фильма «Аватар» - ®

2017-08-07 10:15 | www.apa.az | 4

Фильм «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году, не только стал самым кассовым шедевром за всю историю кино. Фактически он открыл собой новую эпоху в кинематографе — эпоху компьютерной графики, качественных спецэффектов и режима 3D. И сейчас, спустя почти десять лет, начата работа над второй частью фильма — его премьера запланирована на 2020 год.

Обеспечением визуальной составляющей фильма, как и в предыдущий раз, займется студия Weta Digital — собственное детище Питера Джексона, основанное им еще в конце 90-х годов, когда о создании «Аватара» не шло и речи. Спецэффекты, разработанные студией, были использованы в фильмах «Небесные создания» и «Властелин Колец». Но конечно, настоящую известность студии принесла именно киноистория другого известного режиссера — Джеймса Кэмерона.

Напомним, что фильм «Аватар», доступный по ссылке https://www.ivi.ru/watch/99906/description, представляет собой фантастическую повесть о далеком будущем. Столкнувшись с полным исчерпанием собственных ресурсов, земляне отправляются на поиски ценных месторождений в глубокий космос — но не физически, а при помощи аватаров, искусственных тел, способных выживать в биосфере незнакомых планет. Красивая планета под названием Пандора оказывается очень полезной находкой — на планете находятся богатые залежи редкого анобтаниума. Завладеть ресурсами мешают только местные жители. Одному из участников экспедиции, Джейку, удается стать своим в племени синекожих гуманоидов — вот только вскоре ему придется выбирать между прежней родиной и новыми друзьями.

То, что история, рассказанная в фильме, требует продолжения, было понятно с самого начала. И вот теперь создатель картины, Джеймс Кэмерон, окончательно решил приступить к дальнейшей работе — поскольку технические возможности кинематографа достигли необходимого уровня. В студии Weta Digital отмечают, что второй «Аватар» должен стать очередным прорывом в современной визуализации. Всего планируется снять четыре части фантастической саги — проект уже считается одним из самых дорогостоящих в истории, и эксперты предсказывают новым фильмам огромные кассовые сборы.

Пересмотреть или открыть для себя впервые легендарный «Аватар» можно при помощи кинопортала ivi.ru. Шедевр Джеймса Кэмерона представлен здесь в превосходном качестве, на странице фильма перечислено немало занимательных фактов о процессе съемок.