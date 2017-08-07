В Казахстане завершилось международное миротворческое учение «Степной орел-2017»

2017-08-07 11:17 | www.trend.az | 3

На учебном полигоне «Илийский» состоялась торжественная церемония закрытия международного миротворческого тактико-специального учения «Степной орел-2017» под руководством министра обороны РК Сакена Жасузакова, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие представители стран-участниц учения, в том числе руководители военно-дипломатического корпуса, военные эксперты НАТО и наблюдатели Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турецкой Республики, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

«Глава государства Нурсултан Назарбаев в обращении к Совету безопасности ООН отметил, что Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерена увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира. В этой связи, мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учение «Степной орел» является ключевым звеном», - подчеркнул министр обороны РК в ходе своего выступления перед участниками.

Глава военного ведомства также отметил, что проведение международных тактико-специальных учений «Степной орел» стало важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости стран - участниц.

В свою очередь, директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Ян Тофт поблагодарил организаторов учений и озвучил официальную положительную оценку представителей НАТО уровня подготовки личного состава казахстанского миротворческого батальона «Казбат», который в рамках учения подтвердил соответствие стандартам по программе «Концепция оперативного потенциала».

Напомним, что учение «Степной орел» берет свое начало с 2003 года. С 2012 года учение проводится в рамках «Партнерство во имя мира» с привлечением широкого круга участников. Следует отметить, что «Степной орел» позволяет выработать общий подход органов управления к порядку планирования, организации и проведения операций, проводимых ООН и НАТО для достижения оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.