Erdoğan sinyali vermişti! Operasyon hazırlığı

2017-08-07 11:34 | www.trend.az | 0

ABD-PYD ortaklığı ile işgal edilen Tel Abyad, Munbiç, Afrin ve Tel Rıfat gibi bölgeler TSK’nın gözetimi altında. Dikkatler terör örgütünün sızma girişimleri ile sivil bölgelere yönelik füze ve havan topu saldırıları nedeniyle bu 4 bölgeye çevrildi.

BÖLGEDEN TEMİZLENECEKLER

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; 2014’ten beri ABD’nin destekleriyle bölgede büyüyen PKK’nın temizlenmesi için bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Örgütün, Fırat Kalkanı Harekatıyla temizlenen bölgelere yönelik füze ve havan saldırıları ile birlikte sınırdan mülteci ve militan transferini artırması Türkiye’ye karşı tehdit boyutu ön plana çıktı. Örgütün aynı zamanda uyuşturucu ve silah sevkiyatı yaptığı sınır boyunda Türkiye daha fazla zaman geçmeden kalıcı önlemler almak istiyor. Nüfusunun tamamı Arap ve Türkmenlerden oluşan Tel Rifat, Munbiç ve Tel Abyad yakın dönemde Türkiye’nin terörden temizlemek istediği öncelikli 3 bölge.

25 BİN KİŞİLİK GÜÇ HAZIR

Terör örgütüne karşı yapılacak muhtemel harekat için Fırat Kalkanıyla temizlenen bölgelerde 25 bin kişilik güç hazır bekliyor. Suriye’deki 15-17 bin ÖSO askeri ile yaklaşık 8 bin TSK mensubu Ankara’dan harekat emri bekliyor. 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Operasyonunda özgürleştirilen bölgelerde sağlanan güven sonrası ÖSO’ya yönelik eğitim kampları kuruldu. 7 binden fazla ÖSO askeri asayiş ve harp konusunda eğitildi. Son katılımlarla birlikte ÖSO’nun muharip gücü 2016 yılına oranla yüzde 50 arttı. Son 3 günde bölgeye yapılan silah ve zırhlı araç takviyeleriyle TSK’ya ait karargahlar güçlendirildi. Son dönemde Munbiç, Afrin ve Tel Rıfat’ta artan PKK/PYD tacizlerine karşı TSK’ya ait insansız hava araçlarıyla örgütün tüm hareketliliği yakından izlemeye alındı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI MİLAT OLABİLİR

Bölge kaynakları Fırat Kalkanı Harekatı'nın genişletileceği sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. İstiklalimize ve istikbalimize yönelik senaryoları bozmanın bedelini kendi topraklarımızda ödemektense Suriye ve Irak’ta ödemeyi tercih ederiz” şeklindeki açıklamasının milat olabileceğini ve örgütün işgal ettiği noktalara dönük kapsamlı bir harekatın başlayabileceği yönünde görüş bildiriyor.

Kaynak Milliyet