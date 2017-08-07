Обнародовано число обращений в скорую помощь Баку за 6 месяцев

2017-08-07 11:13 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года число обращений выросло на 30 тысяч. По всем обращениям населению была оказана необходимая медицинская помощь. В течение первого полугодия в адрес врачей и медицинских работников станции поступили более 500 писем и звонков.

На основе поступивших в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обращений более 31800 граждан были доставлены в больницы.

В течение этого периода в результате предпринятых реанимационных мер были спасены более 110 человек, состояние которых было очень тяжелым. Число обращений в связи с внезапными заболеваниями было больше 179000, с инфарктом миокарда – 460, госпитализацией – примерно 440; инсультом – 1880, 1680 из которых были госпитализированы; родами – 1580, госпитализированы – 1580; ДТП – 1170, более 1000 из которых были госпитализированы.

Соответствующие поликлиник были проинформированы о тяжелых больных, которые находятся дома. Уделяется особое внимание к организации тесной работы с другими медицинскими учреждениями. Информация о роженицах и беременных женщинах передается в женскую консультацию.