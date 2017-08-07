На Ясамале незаконно захватили тротуар – ВИДЕО

2017-08-07 10:12 | www.oxu.az | 3

На улице Зиварбека Ахмедбекова в Ясамальском районе столицы владелец объекта на первом этаже высотного здания превратил тротуар в парковку и даже установил соответствующий знак. Пешеходы вынуждены, рискуя жизнью, обходить тротуар по дороге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber, когда съемочная группа попыталась поговорить с владельцем объекта, тот забрал знак и унес.

По словам эксперта по дорожному движению Аршада Гусейнова, если движению пешеходов что-то мешает, то за это предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с Кодексом административных правонарушений, штраф для физических лиц составляет 80-100 манатов, должностных лиц - 400-500 манатов, юридических лиц - 3-4 тыс. манатов.

Э.А.

