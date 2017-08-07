Боевики ИГ расстреляли в Афганистане более 50 человек

2017-08-07 10:15 | www.oxu.az | 3

Более 50 человек были расстреляны боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и радикального движения «Талибан» на севере Афганистана в провинции Сари-Пуль, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел рядом с селом Мирза Оланг, в котором уже несколько дней местные силовики ведут бои с боевиками. Как отмечает агентство, среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

И.Ф.