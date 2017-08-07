Армения в окружении: будут ли российские комплексы С-400 защищать Азербайджан?

2017-08-07 11:26 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Судя по всему, самый острый на сегодня вопрос для армян – обеспечить собственную безопасность, оставаясь при этом страной-оккупантом вне закона. Увы, делать это становится все сложнее, так как единственным ответом на силу может быть только сила и никакая дипломатия тут, к сожалению, не помогает. А это значит, что в первую очередь, Баку как жертва армянской агрессии должен позаботиться о жестком и пропорциональном ответе, который не оставит Армении шанса на продолжение оккупации.

Это понимание всерьез беспокоит Ереван, который опасается, что российское оружие, которое поставляется Азербайджану, будет использовано в справедливой борьбе за свои земли. Однако эта тема будоражит умы армянских деятелей и простых обывателей уже давно, а новая волна беспокойства накрыла Армению сравнительно недавно.

Речь о российских суперсовременных комплексах «Триумф» С-400, российской зенитной ракетной системе большой и средней дальности, предназначенной для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.

И вот эти грозные комплексы будут поставлены Турции. И не просто поставлены, а, как сообщают осведомленные источники, на границу с Арменией. А это значит, что в тот момент, когда это будет необходимо, они могут сыграть свою роль в обеспечение должной безопасности Азербайджана. И это, главным образом, психологический момент, который пугает армян. Ведь на деле у Баку и без того достаточно вооружений, чтобы отразить любое нападение Армении, к примеру, закупленные у России комплексы С-300 по многим параметрам сопоставимы с С-400.

Кроме того, в случае необходимости, Азербайджан вполне способен и сам купить у России и С-400. Ну а если не у России и не именно эти комплексы, то Баку имеет все возможности приобрести современное вооружение у Израиля или других стран, которое не будет уступать С-400, а, возможно, окажется даже более полезным Азербайджану, учитывая российские «Искандеры» на территории Армении.

Но, говоря о возможности передачи Турцией С-400 Азербайджану, необходимо отметить, что существует понятие «паспорт конечного пользователя», по условиям которого покупатель не может поставлять закупаемую технику в третьи страны без разрешения продавца.

Однако при необходимости их можно использовать против Армении и на территории Турции. Или при необходимости передать комплексы Азербайджану, однако, оставить его обслуживание за турецкими ВС, что формально считается операцией турецкой армии, и условий сделки не нарушает.

Однако все это лишь гипотетические выкладки, и на деле Баку и сам вполне способен защитить себя и дать максимально адекватный ответ в случае нападения Армении.

Даже пресловутые "Искандеры", которыми при каждом удобном случае хвастается Армения, не представляют неразрешимой проблемы для Азербайджана. Уже давно существуют боевые системы, способные противостоять, как минимум, экспортной версии «Искандеров», которую и поставили Еревану (если вообще поставили).

Гипотетически ракету «Искандер» может перехватить даже комплекс С-300 ВМ («Антей 2500»), и уж тем более могут это сделать израильская противоракетная система или французские ракеты-перехватчики Aster-30. Учитывая развитие систем наведения, над чем усердно работает западная оборонная промышленность, Aster-30 способны уничтожать все современные воздушные средства нападения, включая низколетящие противокорабельные ракеты, крылатые ракеты, оперативно-тактические баллистические ракеты, БПЛА, авиацию и вертолеты.

Однако беспокойство Армении в случае с поставками российских С-400 Турции понятно. Ереван окружают государства, которые однажды могут перестать терпеть нарушения международных норм и постоянные атаки Еревана. При этом единственный названный союзник поставляет этим государствам оружие. Которое однажды может быть использовано против самих армян. Тут действительно есть о чем беспокоиться.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend