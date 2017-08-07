Береговая охрана Турции конфисковала крупную партию наркотиков

2017-08-07 11:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Турции конфисковала 122 килограмм кокаина в расположенной на юге страны провинции Мерсин, говорится в сообщении береговой охраны провинции распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, наркотики были конфискованы на грузовом судне, плывшем под флагом Либерии.

Сообщается, что общая стоимость конфискованного кокаина составляет 24, 537 миллиона турецких лир.

О других деталях этого дела не сообщается.

Напомним, что самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает свыше 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

Официальный курс Центробанка Турции на третье августа составляет 3.5350 TRY/USD

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu