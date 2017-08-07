Suudi Arabistan: Suriye'nin geleceğinde Esed'in yeri yok

2017-08-07 11:48 | www.trend.az | 0

Suudi Arabistan'ın, Suriye krizine ilişkin tutumlarının değişmez olduğu ve ülkede Beşşar Esed'in yer almadığı geleceği desteklediği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, krallık yönetiminin, Suriye krizine ilişkin tutumunun değişmez olduğu kaydedilerek, bazı medya organlarının, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'e atfettiği ifadelerin doğru olmadığı vurgulandı.

'Esed'in yer almadığı bir gelecek oluşmalı'

Riyad yönetiminin, "Suriye'de yönetim için geçici heyetin kurulması, yeni bir anayasanın oluşturulması ve Esed'in yer almadığı yeni bir gelecek oluşturmak için seçimlere hazırlanılmasını" öngören 1'inci Cenevre Sözleşmesi ile BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına dayalı çözümü desteklediği ifade edildi.

AA