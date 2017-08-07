МВД и Генпрокуратура распространили совместную информацию в связи с аварией с участием «Gelandewagen»

2017-08-07 11:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в совместной информации МВД и Генпрокуратуры говорится, что по факту было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. В связи с этим проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

«В ходе просмотра записей с камер наблюдения с места аварии было установлено, что за рулем автомобиля марки «Mercedes-Gelandewagen» находился житель города Баку Аллахвердиев Наиль Эльман оглу (1994 г.р.). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения сроком на 4 месяца. Кроме того, было установлено, что в это время там же находился водитель автомобиля марки «Mazda», житель города Баку Имаилов Мирмухаммед Аловсат оглы (1995 г.р.), автомобиль которого двигался на большой скоростью. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 1 месяц. В связи с этим отметим, что все еще встречаются государственные чиновники и члены их семей, которые не извлекли урока из неоднократных серьезных предупреждений, сделанных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Они продолжают беспредельничать и совершать преступления. В связи с этим МВД и Генпрокуратура Республики еще раз напоминают, что независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета в отношении каждого чиновника и члена его семьи, которые пренебрежительно относятся к известным требованиям главы государства, своими действиями демонстрируют открытое неуважение к обществу, грубо нарушают правила дорожного движения и законы, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законодательством».