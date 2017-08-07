Бывший игрок «Галатасарая» будет играть во Франции

2017-08-07 10:24 | www.oxu.az | 3

Голландский футболист Уэсли Снейдер продолжит карьеру во Франции, передает Oxu.Az со ссылкой на Eurosport.

««Ницца» достигла принципиального соглашения со Снейдером. Голландский полузащитник, прибывший на Лазурный берег во второй половине дня, должен теперь пройти медицинское обследование для того, чтобы официально стать игроком «Ниццы», - говорится в сообщении на официальном сайте французского клуба.

33-летний полузащитник будет получать 1,8 млн евро в год.

Голландец покинул «Галатасарай», за который выступал с 2012 года на правах свободного агента.

Э.А.

