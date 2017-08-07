В Масаллы в рамках рейда «чистый воздух» проверены 30 водителей

2017-08-07 12:06 | www.apa.az | 6

Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Масаллинского района и Министерства экологии и природных ресурсов в рамках месячника «чистый воздух» провели рейд на территории района.

Как сообщает южное бюро АПА, в ходе мероприятия оштрафованы владельцы транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормативам.

Цель проведения рейда заключалась в усилении контроля за загрязнением атмосферы вредными веществами, содержащимися в выхлопных газах автомобилей, а также принятии административных мер в отношении нарушителей. Во время рейда осуществлена проверка с помощью специального измерителя угарного газа, выделяемого автомобилями. После этого в соответствующем порядке приняты меры в отношении владельцев транспортных средств.

В ходе проверок зарегистрированы случаи неподчинения требованиям полиции остановиться. Кроме того, оштрафованы водители, автомобили которых не прошли технический осмотр.

Во время рейда остановлены 30 автомобилей, в 6 из которых угарный газ, выделяемый в атмосферу, превышал допустимую норму. Некоторые из водителей выразили протест в связи с проведением проверок, обосновав проблемы некачественным топливом.

Мероприятия в рамках месячника «чистый воздух» продлятся до конца августа.