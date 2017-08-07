По линии таможенных органов в госбюджет Азербайджана перечислено 1,43 млрд. манатов

2017-08-07 12:07 | www.apa.az | 4

Перечисления в госбюджет по линии Госкомтаможни за январь-июль 2017 года составили 1 427 836,91 тыс. манатов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомитет, это на 21% или 245 666,99 тыс. манатов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Так, на долю таможенных пошлин пришлись 382 731,24 тыс. манатов, НДС – 981 134,04 тыс. манатов, акцизов - 45 426,6 тыс. манатов, дорожного налога - 18 545,03 тыс. манатов.