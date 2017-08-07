Паломники будут платить налоги – ВИДЕО

2017-08-07 10:30 | www.oxu.az | 6

Правительство Саудовской Аравии ввело налог для совершающих хадж паломников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, если совершившие хадж в 2015 и 2016 годах захотят отправиться в паломничество в этом году, то должны будут дополнительно уплатить за визу 2000 риалов или 535 долларов. Занимающиеся организацией хаджа компании уже предупредили паломников.

Глава пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашова заявила, что квота на паломничество в хадж уже заполнены. Об этом уже информировали паломников, совершавших хадж последние два года. Однако никто из паломников не отозвал заявку, то есть дополнительная оплата не отпугнула их.

A.M.

