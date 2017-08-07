AZ EN RU TR

Паломники будут платить налоги – ВИДЕО

2017-08-07 10:30 | www.oxu.az | 6

Правительство Саудовской Аравии ввело налог для совершающих хадж паломников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, если совершившие хадж в 2015 и 2016 годах захотят отправиться в паломничество в этом году, то должны будут дополнительно уплатить за визу 2000 риалов или 535 долларов. Занимающиеся организацией хаджа компании уже предупредили паломников.

Глава пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашова заявила, что квота на паломничество в хадж уже заполнены. Об этом уже информировали паломников, совершавших хадж последние два года. Однако никто из паломников не отозвал заявку, то есть дополнительная оплата не отпугнула их.

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər