Самый быстрый человек в мире проиграл стометровку – ВИДЕО

2017-08-07 10:34 | www.oxu.az | 4

Ямайский бегун, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в забеге на 100 метров Болт уступил американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману.

Болт прибежал к финишу через 9,95 секунды после старта. Гэтлин закончил забег за 9,92 секунды, Коулман — за 9,94.

Забег 5 августа стал последней стометровкой Болта: после лондонского чемпионата спортсмен надеется закончить карьеру. Однако 30-летний атлет еще выступит в групповом забеге — эстафете 4×100 метров.

Усэйн Болт — один из самых быстрых спринтеров в истории, абсолютный рекордсмен на дистанциях на 100 и 200 метров. На его счету восемь олимпийских золотых медалей и 11 титулов чемпиона мира.

Э.А.

