Прокурор обратился в суд с ходатайством о наказании женщины, выдававшей себя за сотрудника МНБ

2017-08-07 12:09 | www.apa.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Айгюн Акимовой и Ильхама Бахышова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил прокурор. Он обратился с ходатайством о лишении свободы А.Акимовой на 13 лет, И.Бахышова – на 4 года. Процесс продолжится во второй половине дня.

Согласно обвинению, А.Акимова представлялась предпринимателям как секретный агент упраздненного МНБ. Этим путем она совершала мошенничество. В данном деле ей помогал знакомый И.Бахышов.

Они обвиняются по статье 178 (мошенничество) УК АР.