В Агсу волки напали на деревню, есть пострадавшие

2017-08-07 10:40 | www.oxu.az | 5

В Агсуинском районе волки напали на местных жителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера вечером в селе Падар.

В результате нападения на жителей хищников пострадали Хасрат Гурбанов и Фикрет Алиев.

Х. Гурбанов был размещен в Агсуинской районной центральной больнице, второй пострадавший Ф. Алиев – Гёйчайской районной центральной больнице. Из-за тяжести его состояния после оказания ему первой медпомощи он был отправлен в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

Размещенный в Агсуинской районной центральной больнице Х. Гурбанов был сразу же прооперирован.

Как сообщили в больнице, его состояние среднетяжелое, операция длилась 5 часов. Он получил серьезные травмы в области головы, лица и уха. В отношении больного были предприняты необходимые медицинские меры и сделан укол от бешенства.

Одно из нанесших ранения жителям животных было убито сельчанами, сотрудники ветеринарного управления района осмотрели местность.

Отметим, что это не первое нападение волков на данную деревню. Ранее хищники нанесли увечья трем людям.

И.Ф.