Участвовавшая на «Жаре» в Баку знаменитость погибла в страшном ДТП – ВИДЕО

2017-08-07 10:45 | www.oxu.az | 5

В минувшую субботу, 5 августа, на серпантине между Хорватией и Италией произошло страшное ДТП, в результате которого погибла 36-летняя Ирина Бережная — близкая подруга и крестная мать дочери Ани Лорак, а также бывший депутат Верховной Рады Украины, сообщает Oxu.Az со ссылкой на StarHit.

По предварительным данным, водитель, который вез Ирину и ее восьмилетнюю дочь, не справился с управлением, автомобиль «выбросило» с дороги во время поворота. Бережная и водитель скончались на месте. К счастью, дочь Ирины практически не пострадала. Девочка сидела в детском автомобильном кресле — это спасло ей жизнь.

Родные и друзья Бережной до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Огромная потеря не только для родных, но и для всей страны. Царствие небесное. Верить не хочется», «Господи, ну как же так? Любовалась ею, восхищалась умом, выдержкой. Больно. Боже…», «Господи, почему? Не могу поверить… Так не должно быть, чтобы светлых и лучших забирали в такой непростой час. Прими, Господи, в царствие твое», «Совсем недавно встретила Ириночку в аэропорту. Она летела с мамой к дочке. Красивая! Умная! Долго говорили! Совсем не верится. Как так?! Нет слов», - комментируют трагедию близкие Ирины.

Ирина дружила со многими российскими знаменитостями. Женщина была частым гостем на светских мероприятиях и вечеринках, в том числе на фестивале «Жара» в Баку.

A.C.

